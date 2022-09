Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Saalfeld (ots)

Samstagmorgen wurde polizeibekannt, dass in der Remschützer Straße in Saalfeld mehrere Gullideckel heraus gehoben wurden. Im Rahmen der Abprüfung der Information stellten die Beamten fest, dass insgesamt fünf Deckel zwischen der Firma Heidelberger Beton und dem ZWA herausgehoben und daneben abgelegt wurden. Die Deckel konnten wieder eingesetzt werden. Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wird gefertigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell