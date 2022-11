Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrraddiebe unterwegs

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Unbekannte Täter entwendeten gestern in Meschede an verschiedenen Orten insgesamt drei hochwertige Fahrräder. Im Zeitraum von 07:30 und 10:45 Uhr wurde am Fahrradständer des städtischen Gymnasiums am Schederweg ein hellgraues, vollgefedertes E-Mountainbike der Marke KTM entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert. Markant an dem Fahrrad ist der gelbe Schriftzug "KTM" am Rahmen des Rades. Zwischen 13:30 Uhr und 22:25 Uhr wurden in der Schützenstraße auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Honsel zwei E-Mountainbikes gestohlen. Beide Bikes waren von den Besitzern mit Faltschlössern gesichert abgestellt worden. Die unbekannten Täter durchtrennten die Schlösser vermutlich mit einem Bolzenschneider. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um E-Mountainbikes der Marke CUBE. Ein Fahrrad ist schwarz, das andere ist grau/orange und hat eine Anhängerkupplung. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

