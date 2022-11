Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drogendealer festgenommen

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede, Arnsberg

Gestern gegen 13:30 Uhr hat die Polizei in Meschede einen 26-jährigen Drogendealer aus Arnsberg festgenommen. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Steinstraße, als er von Polizisten kontrolliert wurde. In einem Rucksack konnten die Beamten eine nicht geringe Menge an Kokain und Cannabis auffinden. Weiter waren in dem Rucksack Druckverschluss-Plastiktütchen, die in der Regel von Dealern als Verpackung für zum Verkauf bestimmter Drogen verwendet werden. Aufgrund der Umstände steht der Mann in Verdacht, mit Drogen zu handeln. Deswegen wurde im Anschluss von der Kriminalpolizei die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Hier wurden weitere Drogen und eine große Menge an Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 26-jährigen wegen Handels mit Betäubungsmitteln.

