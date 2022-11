Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Paket-Bote mit Auto angefahren

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Gestern gegen 11:50 Uhr wurde auf der Straße "Plastenberg" in Freienohl ein 25-jähriger Paktet-Bote von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Bote ist nach seinen Angaben mit seinem Transporter rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße gefahren. Während er sein Fahrzeug rangierte, konnte kein anderes Auto die Straße befahren. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Meschede kam ebenfalls nicht an dem rangierenden Lkw vorbei. Nach Angaben der Zeugen und Beteiligten hupte sie und soll den Boten auch mit Gesten beleidigt haben. Der stieg nun aus und es entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden. Die Autofahrerin ist dreimal auf den Mann zugefahren. Beim dritten mal berührte sie den Mann am Bein, so dass er zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Danach entfernte sie sich vom Ort des Geschehens. Später meldete sie sich telefonisch bei der Polizei. Die Polizisten suchten sie an ihrer Arbeitsstelle auf und stellten ihren Führerschein wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sicher. Das Verkehrskommissariat Meschede hat die Ermittlungen aufgenommen.

