POL-HSK: Glasscheibe an Kirche eingeschlagen

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Im Zeitraum von Dienstag, 16:00 Uhr auf Mittwoch, 09:30 Uhr haben unbekannte Täter eine Glasscheibe an der Liebfrauenkirche an der Hellefelder Straße eingeschlagen. Die Scheibe befindet sich neben der Haupteingangstür. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

