Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß beim Überholen - Beifahrerin schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

Am Montag gegen 10:05 Uhr ereignete sich auf der K20 zwischen Eslohe-Niederlandenbeck und Schmallenberg-Menkhausen ein Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde eine 23-jährige Beifahrerin aus Eslohe schwer verletzt. Ein Traktorfahrer aus Eslohe fuhr zum Unfallzeitpunkt auf der K20 in Richtung Menkhausen. Hinter seinem Fahrzeug befand sich ein Lkw und dahinter fuhr ein 26-jähriger Esloher mit seinem Auto, in dem auch die später verletzte Beifahrerin saß. Der 32-jährige Lkw Fahrer aus Eslohe setzte zum Überholen des Traktors an. Die Beteiligten und Zeugen sagten gegenüber der Polizei, dass der Autofahrer ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte und sich beim Ausscheren des Lkw schon auf der Gegenfahrbahn neben dem Laster befunden hat. Es kam zu einer Berührung zwischen Lkw und Auto. Durch den Anstoß kam der Pkw Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich auf einer angrenzenden Wiese mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Beifahrerin des Autofahrers wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um auslaufende Betriebsmittel abzubinden. Die Strecke war für die Zeit der Maßnahmen voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell