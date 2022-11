POL-HSK: Diensthund "Boss" stellt alkoholisierten Unfallfahrer

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Im Zeitraum von Samstag, 23:30 Uhr bis Sonntag, 12:50 Uhr wurde in das Bürogebäude eines Steinbruchs in Holzen-Deinstrop eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Büroräume. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

