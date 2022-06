Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kabelklau

Suhl (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Montag, 07:30 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, gewaltsam den Versorgungsschacht in der Ringbergstraße zum Sammelkanal des Versorgungsgebietes Suhl-Nord und begaben sich anschließend in den Kanal. Dort nahmen sie Alu- und Stromkabel in noch unbekannte Menge an sich. Die Höhe des Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell