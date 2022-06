LPI-SHL: Gestürzte Radfaherin

B62 Merkers/Dorndorf (ots) - Montagnachmittag befuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW die B62 von Merkers nach Dorndorf. In einer Linkskurve kam der junge Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, welche nachfolgend im Klinikum behandelt werden mussten. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden, wodurch es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kam. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

