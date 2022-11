Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Verkehrsunfall mit Bus Unfallbeteiligte gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Schon am Donnerstag, den 03.11.2022 gegen 08:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße Ecke Mönchstraße ein Verkehrsunfall mit einem Bus. Nun sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin oder weitere Zeugen. Ein Linienbusfahrer wollte zum Unfallzeitpunkt mit seinem Bus von der Hauptstraße in die Mönchstraße abbiegen. Beim Ausscheren des Busses kam es zu einer leichten Kollision mit einem in Gegenrichtung fahrenden Pkw. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Seat Ibiza gehandelt haben. Die Fahrerin des Autos soll etwa 40 Jahre alt sein und dunkle, kurze Haare haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell