Herdorf (ots) - Am 18.05.2022, gegen 15:10 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin den Kreisverkehrsplatz in der Schneiderstraße im Stadtgebiet Herdorf. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer missachtet die Vorfahrtberechtigung beim Einfahren in den Kreisverkehr und kollidierte mit dem Pkw der jungen Frau. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Betzdorf ...

