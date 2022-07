LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - zwei Autos dadurch beschädigt

Bad Langensalza (ots) - Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Donnerstag, 5. Mai, gegen 15.30 Uhr, in der Feldstraße ereignet hat. Hiernach sollen mehrere Personen einen am Boden liegenden 51-jährigen Mann misshandelt haben. Ermittlungen zufolge hielt zur Tatzeit ein Taxifahrer am Tatort. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein. Die Polizei bittet den Mann, ...

