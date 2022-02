Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Travemünde

Vorfahrt genommen - drei Fahrgäste in Bus verletzt

Lübeck (ots)

Am Montag, 14.02.2022, kam es in Travemünde an der Einmündung der Straße Am Fahrenberg zur Straße Godewind zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem vorfahrberechtigten Linienbus. Drei weibliche Fahrgäste aus dem Bus wurden dabei leicht verletzt. Eine von ihnen kam in eine Praxisklinik.

Gegen 14:25 Uhr befuhr ein auf Zypern lebender Lübecker mit seinem PKW Volvo die Straße am Fahrenberg. Als er nach rechts in die Straße Godewind abbiegen wollte, übersah er offenbar einen von links heranfahrenden Linienbus. Trotz Vollbremsung konnte die 53-jährige Busfahrerin einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern. Dabei wurden insgesamt drei ältere weibliche Fahrgäste in dem Bus verletzt.

Eine 74-jährige Lübeckerin wurde mit leichten Verletzungen durch einen RTW in eine nahe gelegene Praxisklinik gebracht. Zwei 86-jährige Damen aus Travemünde konnten nach kurzer Begutachtung durch die Besatzung eines Rettungswagens ihren Weg fortsetzen. Gegen den 68-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Außerdem steht die Begehung einer Ordnungswidrigkeit durch Missachten der vorfahrtregelnden Verkehrszeichen im Raume.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell