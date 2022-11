POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Burg Stargard

Altentreptow - LK MSE (ots) - Am 15.11.2022 gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brand an einem ehemaligen Kuhstall in Teetzleben mitgeteilt. Durch die umgehend entsandten Kräfte des PR Malchin konnte festgestellt werden, dass ein ehemaliger Kuhstall mit einer Grundfläche von ca. 20 x 10 m in Brand geraten war. Für die Löscharbeiten kamen die ...

