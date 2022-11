Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Wohnhaus in Sage +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Donnerstag, 10. November 2022, in Sage in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In der Zeit von 07:30 bis 18:30 Uhr hebelten sie ein Fenster des Einfamilienhauses an der Sager Straße auf. Die Suche nach Wertgegenständen blieb aber erfolglos. Trotzdem betrug der entstandene Schaden etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0441/941-0 entgegen.

