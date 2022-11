POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Exhibitionist in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 09:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt. Die 58-jährige Radfahrerin aus Delmenhorst befuhr den Heidkruger Weg in Richtung Bahnhof. In gleicher Richtung war ein 92-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw unterwegs. Er wollte die Frau überholen, übersah aber, ...

