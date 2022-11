POL-PDKH: Unfallflucht - Fahrradfahrer verletzt

Bad Kreuznach (ots) - In der Zeit von Samstag, 29.10.2022, 11.00 Uhr bis Dienstag, 01.11.2022, 12.30 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus im Bereich des Mittleren Flurweges in Bad Kreuznach. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, brachen mit Gewalt die Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Zimmer und ...

