Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

In der Zeit von Samstag, 29.10.2022, 11.00 Uhr bis Dienstag, 01.11.2022, 12.30 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus im Bereich des Mittleren Flurweges in Bad Kreuznach.

Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, brachen mit Gewalt die Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen.

In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Zimmer und entwendeten Schmuck und Elektronikartikel. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in der vorgenannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Mittleren Flurweges in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0

