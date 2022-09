Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Küchenbrand in Kalkofenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 05:40 Uhr rückte die Feuerwehr Sindelfingen mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften zu einem Brandalarm in die Kalkofenstraße in Sindelfingen aus. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte in seiner Küche Essen zubereitet und dieses vermutlich aufgrund starker Alkoholbeeinflussung vergessen. In der Folge geriet das Essen in Brand und die Flammen griffen auf die Kücheneinrichtung über. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern und den Brand zeitnah löschen. Der Mann sowie zwei weitere Hausbewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation. Der entstandene Sachschaden in der Küche wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Nachdem das Haus durch die Feuerwehr belüftet wurde, konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell