POL-LB: Leonberg: Weiterer Einbruch in Eltinger Straße

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Leonberg zu einem weiteren Einbruch in der Eltinger Straße. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei den bislang unbekannten Tätern vermutlich um dieselben wie bei dem Einbruch aus der heute veröffentlichten Pressemitteilung von 11:08 Uhr handelt (https://www.presseportal.de/print/5318738-print.html). Die Unbekannten verschafften sich in diesem Fall über eine Türe gewaltsam Zutritt zu einem Spielwarengeschäft und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

