POL-D: Gerresheim - Fahrradfahrer prallt gegen Pkw-Tür - 42-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Juni 2022, 20:15 Uhr

Ein 42-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagabend in Gerresheim schwer verletzt, als er gegen eine Pkw-Tür prallte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte eine 49-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Peugeot in einer Parkbucht auf der Benderstraße ein. Als sie die Tür öffnete, um ihr Fahrzeug zu verlassen, übersah sie offenbar einen 42-jährigen Radfahrer. Er war auf der Benderstraße in Richtung Dreherstraße unterwegs. Der 42-Jährige aus Düsseldorf stieß mit der Tür zusammen und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus kam. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Spuren zu sichern. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Radfahrer ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

