Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zimmerbrand in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 28.10.2022, gegen 03:47 Uhr, wird ein Zimmerbrand in der Gabelsbergerstraße im Dachgeschoß einer Doppelhaushälfte gemeldet. Das Zimmer sowie Teile des Dachstuhls stehen bei Eintreffen der Rettungskräfte in Brand. Der 40 jährige Bewohner des in Brand stehenden Zimmers hat Brandverletzungen, insbesondere an den unteren Extremitäten. Er wird erstversorgt und in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verbracht. Sein Gesundheitszustand ist stabil. Eine 62 jährige Bewohnerin wird mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation in ein hiesiges Krankenhaus verbracht. Die Brandursachenermittlungen am Tatort ergaben keine Hinweise auf eine elektrische oder natürliche Brandursache. Die Ermittlungen werden wegen einem Anfangsverdacht auf fahrlässige Brandstiftung geführt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell