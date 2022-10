Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 24.10.2022, gegen 18.20 Uhr ereignete sich im Bereich des Kreisels am Lidl in der Alzeyer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer 23-jährigen Fußgängerin und einem PKW. Die Fußgängerin querte in der Ringstraße, Höhe Baumarkt zum Lidl hin, an der Querungshilfe die Fahrbahn. Hierbei übersah die Frau einen bevorrechtigten PKW. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der PKW-Fahrer hielt an und sprach mit der Frau. Da die junge Frau zu diesem Zeitpunkt keine Schmerzen hatte, verzichtete man auf einen Personalienaustausch und die Hinzuziehung der Polizei. Später bekam die Frau Schmerzen am Knie und meldete den Unfall auf der Dienststelle. Nun bittet die Polizei, dass sich der betroffene PKW-Fahrer meldet.

