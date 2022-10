Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand nach Ladendiebstahl

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße (ots)

Am 21.10.2022 erbat sich eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Bosenheimer Straße von Bad Kreuznach polizeiliche Hilfe bei einem aggressiven Ladendieb. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Täters zeigte dieser sich gegenüber den eingesetzten Kräften hoch aggressiv. Der Beschuldigte beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte ohne erkennbaren Grund ununterbrochen. Dies lautstark und auf sexueller Grundlage. Zudem spuckte er in Richtung der Beamt*innen. Auch nach Fesselung leistete der Beschuldigte weiter Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Hierbei kratzte, trat und biss der 27-Jährige nach den Einsatzkräften. Hierdurch wurde ein 23-jähriger Beamter leicht am rechten Arm verletzt. Eine 26-jährige Beamtin erlitt, trotz Einsatzhandschuhen, eine Bissverletzung an der linken Hand. Der Beschuldigte konnte letztendlich mit insgesamt sechs Einsatzkräften fixiert, festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Hier wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde der Beschuldigte aufgrund seines offenbar psychischen Ausnahmezustandes in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der Beschuldigte blieb unverletzt. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen, die Kollegin musste zur weiteren ärztlichen Abklärung in ein Krankenhaus. Der Beschuldigte wird sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

