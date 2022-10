Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruchdiebstahl in Volxheim

Volxheim (ots)

In der Zeit von 17.10. bis 19.10.2022 kam es in der Königsberger Straße in der Ortsgemeinde Volxheim zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die noch unbekannten Täter haben hierbei mehrere hundert Euro Bargeld und Schmuck entwendet. Während der Abwesenheit der Hauseigentümer drangen die Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell