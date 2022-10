Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Totalschaden bei Oldtimer

Schweppenhausen bei Bad Kreuznach (ots)

Der 36-jährige Fahrer eines Seat Toledo befuhr die L242 von Schweppenhausen kommend in Fahrtrichtung Stromberg. Ein 61-jähriger Fahrer eines VW Käfer fuhr in entgegengesetzte Richtung. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 36-jährige Unfallverursacher in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Oldtimer. Glücklicherweise wurden beide Fahrzeugführer nicht lebensgefährlich verletzt. Zur weiteren Abklärung wurden beide Fahrzeugführer, nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell