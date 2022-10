Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallzeugen gesucht

Windesheim (ots)

Am 09.10.2022, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Pkw Führer die K47 aus Richtung Wallhausen kommend in Fahrtrichtung Windesheim. Auf halber Strecke verlor er vermutlich infolge nicht angespasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Pkw verblieb im Anschluss quer stehend auf der Fahrbahn. Durch den Vorfall wurde auch ein Verkehrsschild beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Bei Eintreffen der aufnehmenden Polizeibeamten waren keinerlei Personen mehr vor Ort. Eine genaue Absuche des umliegenden Geländes verlief ergebnislos. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell