Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizei sucht flüchtige Pedelec-Fahrerin

Bad Kreuznach (ots)

Am 16.09.2022, gegen 12.00 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer in Bad Kreuznach die Ringstraße aus Richtung Alzeyer Str. Im dem Moment, als er nach rechts in die Gustav-Pfarrius-Straße abbiegen wollte, wurde er rechts von einer Pedelec-Fahrerin überholt und stürzte. Der Mann zog sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Die Pedelec-Fahrerin kehrte kurz zur Unfallstelle zurück, fuhr dann aber davon, ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Pedelec-Fahrerin geben können. Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach über E-Mail oder Tel.-Nr.: 0671-8811100.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell