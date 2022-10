Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 2. Drogenkontrolltag der Polizeidirektion Bad Kreuznach

Waldlaubersheim und Rüdesheim (ots)

Am Montag, 10.10.2022 wurden zunächst die jungen Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Bad Kreuznach im Hinblick auf Drogenerkennung im Straßenverkehr theoretisch beschult. Anschließend erfolgte an zwei Kontrollstellen in Waldlaubersheim, sowie später in Rüdesheim die praktische Erprobung der neu gewonnenen Erkenntnissen. Es wurden insgesamt 61 Fahrzeuge und 73 Personen überprüft. Bei den Kontrollen konnten 5 Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Blutproben wurden vor Ort entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden 6 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichendiebstahl aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell