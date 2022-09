LPI-J: Angetrunkener Mopedfahrer in Zöllnitz

Kahla (ots) - Die Polizei Saale-Holzland sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer in der Hohen Straße in Kahla. Dort beschädigte Freitag zwischen 11:00 und 15:00 Uhr ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Wenden einen Begrenzungspfosten Höhe der Hausnummer 29. Der Schaden wird mit ca. 500 Euro angegeben. In der Nähe der Unfallstelle befindet sich u.a. eine Schule. Eventuell haben Eltern, die ihr Kind von der Schule abgeholt haben, den Unfall beobachtet. Zeugen melden sich ...

