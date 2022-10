Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aktenzeichen XY ungelöst - Polizei Varel hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Varel (ots)

In der gestrigen Folge der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" wurde ein Fall aus Varel dargestellt.

Bereits im Juli letzten Jahres kam es in Varel in der Nacht zum 02. Juli 2021 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der bislang unbekannte Täter drang über den Keller in das Haus einer Seniorin und durchsuchte das gesamte Haus, so auch zuletzt das Schlafzimmer im Obergeschoss des Hauses, wo zu dieser Zeit Opfer schlief. Gegen 03.00 Uhr wurde das Opfer wach, während der Täter das Zimmer durchsuchte. Der Täter war mit einer Sturmhaube maskiert, führte eine Taschenlampe und ein Messer mit sich. Nachdem der Täter das Erwachen der älteren Dame bemerkte, bedrohte er dieses mit dem Messer und forderte mit einem Akzent: "Geld, Geld, Geld". Aufgrund der lautstarken Reaktion der Seniorin, die laut um Hilfe schrie und versuchte den Hausnotrufknopf der Johanniter-Unfallhilfe zu drücken, flüchtete der Täter mit einer geringen Bargeldsumme. Auf der Flucht verlor der Täter im Nahbereich die Sturmhaube, die im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen aufgefunden werden konnte. An der Sturmhaube konnte die DNA des vermeintlichen Täters ermittelt werden.

Der Täter wurde

- männlich - Spricht deutsch mit arabischen Akzent - mittelschlanke Statur - ca. 175-185 cm groß

beschrieben; sein Akzent wurde durch das Opfer später dem arabischen Raum zugeordnet.

In der Zeit zwischen dem 07. und dem 08.09.2021 kam es zu einem Briefeinwurf an der Wohnanschrift des Opfers. Der Brief war nicht frankiert und nicht beschriftet. In dem Umschlag befand sich ein auf Fotopapier gedrucktes Erpresserschreiben, in dem das Opfer aufgefordert wurde 3.000 Euro unter die Fußmatte zu legen. Der Täter drohte damit, "sonst wiederzukommen"; sofern die Polizei eingeschaltet werde, "werde man sie und ihre Familie töten". Sämtliche Recherchen im Umfeld des Opfers verliefen negativ, bislang konnte kein Täter ermittelt werden.

Durch die Ausstrahlung der beiden Fälle über die Sendung "Aktenzeichen XY" erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeikommissariats Varel weitere Hinweise. Insbesondere zu folgenden Fragen: - Wer hat zwischen dem 25. Mai und dem 08. September 2021 auffällige Beobachtungen in 26316 Varel gemacht? - Wer kann Hinweise zur Herkunft des Briefumschlags, insbesondere wegen der türkischen Aufschrift, machen? (Siehe Bild)

- Wer kann Hinweise zu dem Erpresserschreiben geben (Insbesondere Mitarbeiter/innen von ortsansässigen Drogeriemärkten, da dort dieses Fotopapier genutzt wird? (Siehe Bild)

"Wir haben bereits während, aber auch nach der Ausstrahlung der Sendung viele Hinweise erhalten. Diese werden wir nun auswerten und ihnen nachgehen. Ob sich darunter ein entscheidender Tipp, die heiße Spur befindet, welche zu dem Täter führt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wir freuen uns über die große Beteiligung und sind weiterhin für jeden Tipp dankbar"

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell