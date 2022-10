Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Weitere Brände in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.10.2022, gegen 19:33 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in der Rheinstraße gemeldet. Als Bewohner einen Brandgeruch wahrnahmen und ihre Wohnungstür öffneten, konnten sie Feuer in einem Mülleimer und Rauchentwicklung im Treppenhaus des Mehrparteienhauses feststellen und schnell selbst löschen. Die Feuerwehr übernahm die abschließenden Löscharbeiten.

Gegen 20:22 Uhr rückte die Feuerwehr Wilhelmshaven erneut aus. Im Banter Weg war ein Rauchbrandmelder angegangen, was die Bewohner veranlasste, diesem nachzugehen. Ein vor der Eingangstür stehender Kinderwagen qualmte und war die Ursache für die Meldung des Brandmelders. Zudem konnte aus dem Kellerbereich eine weitere Rauchentwicklung wahrgenommen werden. In der Folge informierte der Entdecker seine Mitbewohner und Nachbarn, die das Haus eigenständig verließen und sich in Sicherheit bringen konnten. Aufgrund der Löscharbeiten wurde der Banter Weg vorübergehend voll gesperrt. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass es eingelagerter Sperrmüll brandbetroffen gewesen ist. Die polizeilichen Ermittlungen der spezialisierten Brandermittler dauern an.

