Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Wangerland (ots)

Am Mittwoch, dem 12.10.22, 17.28 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Pkw im Wangerland die Straße Norderaltendeich in östliche Fahrtrichtung. Vom Norderaltendeich bog er nach links in den Sandweg, Richtungsfahrbahn Minsen, ab. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende Radfahrerin, welche mit dem Pkw kollidierte und in einen angrenzenden Straßengraben rutschte. Die ebenfalls 65-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde im Rettungshubschrauber zu den Ammerland-Kliniken in Westerstede geflogen, wo sie stationär verblieb. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Am Pkw und am Fahrrad entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell