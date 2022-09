POL-OS: Quakenbrück: Verletzte Radfahrerin nach Dooring-Unfall auf der Friedrichstraße

Hagen a.T.W. (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen haben sich Unbekannte an diversen Rohbauten in dem Neubaugebiet "Am Hexenholz" zu schaffen gemacht. Die Täter drangen teilweise gewaltsam in die nebeneinanderstehenden Gebäude ein und nahmen Kupferkabel sowie andere Kabel an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe schließlich in unbekannte Richtung. ...

