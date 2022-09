Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Neubaugebiet geriet ins Visier von Einbrechern - Diebstahlsserie am Hexenholz

Hagen a.T.W. (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen haben sich Unbekannte an diversen Rohbauten in dem Neubaugebiet "Am Hexenholz" zu schaffen gemacht. Die Täter drangen teilweise gewaltsam in die nebeneinanderstehenden Gebäude ein und nahmen Kupferkabel sowie andere Kabel an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe schließlich in unbekannte Richtung. Wahrscheinlich benutzten die Täter für ihren Abtransport ein Fahrzeug. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Neubaugebietes gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich zu melden. Tel: 05401/83160

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell