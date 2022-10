Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand bei einer Personenkontrolle

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Fußgängerzone Bad Kreuznachs, kam es am 20.10.2022 gegen 22:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem 25-jährigen Mann aus Bad Kreuznach. Der Verantwortliche, welcher der Polizei hinlänglich bekannt war, sollte aus Gründen der Eigensicherung durchsucht werden. Hierbei griff er unvermittelt in eine hintere Hosentasche, zog einen Gegenstand heraus und setzte zu Stichbewegungen in Richtung der Beamten an. Darauf wurde er von drei Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Er wehrte sich heftig gegen die Fesselung, sodass in der Spitze 9 Beamte eingesetzt waren, um den Verantwortlichen in den Streifenwagen zu verbringen. Der Gegenstand stellte sich später als harmloses Portemonnaie heraus. Da sich der Beschuldigte jedoch in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Bei dem Einsatz wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt. Einen Hinweis auf Alkohol- bzw. Betäubungsmittelbeeinträchtigung gab es nicht.

