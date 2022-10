Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221014-3: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Bergheim, Hürth (ots)

Am Donnerstagabend sind in Bergheim und Hürth bei zwei Verkehrsunfällen eine Bergheimerin (68) und ein Kölner (32) leicht verletzt worden. Rettungskräfte behandelten die beiden Radfahrer noch an den Unfallstellen.

Gegen 18.20 Uhr sei die 68-Jährige nach ersten Ermittlungen mit ihrem Fahrrad auf der Glescher Straße in Richtung Paffendorf gefahren. Als sie sich in Höhe der Einmündung zum Zubringer zur Bundesstraße (B) 477 befand, sei dann plötzlich eines der zwei dort stehenden Fahrzeuge losgerollt. Der VW Polo einer 53-jährigen Autofahrerin habe die Radfahrerin touchiert, so dass sie stürzte.

Nur wenig später gegen 18.30 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Radfahrer (32) in Hürth. Dieser soll auf der Kalscheurener Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße gefahren sein. Am Kreisverkehr von Max-Planck-Straße und Kalscheurener Straße sei es dann zum Zusammenstoß mit einem BMW gekommen. Der Fahrer des Wagens (49) sei auf der Max-Planck-Straße in Richtung Jägerpfad gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er nach dem Radfahrer in den Kreisverkehr ein und stieß an das Hinterrad des Fahrrads, so dass der 32-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten den Radfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät sich im Straßenverkehr, insbesondere mit Blick auf die beginnende dunkle Jahreszeit, wieder besser sichtbar zu machen. Insbesondere Fußgänger und Radfahrer sind auf schlecht beleuchteten Wegen in dunkler Kleidung nicht gut zu erkennen. Prüfen Sie die Beleuchtung an ihren Fahrrädern und wählen Sie auffällige oder reflektierende Kleidung für die Teilnahme am Straßenverkehr. So werden Sie besser wahrgenommen, selbst wenn Ihnen die Straßenverkehrsordnung ein Vorrecht einräumt. (akl)

