Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221014-2: Jungen Mann mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Täter flüchteten ohne Beute

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei ungefähr 17 bis 20 Jahre alten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Donnerstagabend (13. Oktober) in Wesseling einen Fußgänger (22) bedrängt, mit einem Messer bedroht und aufgefordert zu haben die Taschen leer zu machen. Der Geschädigte machte einen Passanten auf die Situation aufmerksam. In diesem Moment gelang es ihm sich bei Bekannten in Sicherheit zu bringen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 suchen dringend Zeugen. Insbesondere die Aussage des Passanten ist für die Ermittlungen wesentlich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@plizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen war der 22-Jährige gegen 20.15 Uhr auf der Römerstraße unterwegs. In Höhe des Friedhofs seien ihm die beiden jungen Männer entgegengekommen. Der Geschädigte sei an den beiden vorbeigegangen. Ein Täter habe ihm dann eine Keramikfigur gegen die Schulter geworfen, die anschließend auf den Boden gefallen sei. Mit der Forderung auf Schadensausgleich für die herabgefallene Figur sollen die Täter sich vor den Anzeigenerstatter gestellt haben. In diesem Moment habe einer von ihnen ein Messer aus der Tasche gezogen.

Als ein Passant auf der gegenüberliegenden Straßenseite auftauchte, nutzte der Geschädigte die Gelegenheit zur Flucht, klingelte bei einem Bekannten und brachte sich in dessen Wohnung in Sicherheit. Nach einem Gespräch mit Angehörigen ging er schließlich zur Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Der mit dem Messer bewaffnete Räuber soll etwa 180 Zentimeter groß und von eher schmächtiger Gestalt gewesen sein. Er habe ein schlankes Gesicht, kurze blonde Haare und sei zur Tatzeit mit einem grauen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze Bauchtasche dabei gehabt. Sein Komplize ist ungefähr 170 Zentimeter groß und soll eine kräftige trainierte Figur haben. Er habe schwarze kurze Haare und habe eine blaue Jogginghose und einen blauen Pullover getragen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell