Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: über nicht verriegelte Terrassentür in Wohnung eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter nutzte in Hägelberg am Montag, 10.10.2022, die kurze Abwesenheit eines Bewohners einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Kappelgaß" aus, um über die wohl nicht verriegelte Terrassentür in die Wohnung zu gelangen. Abwesend war der Bewohner in dem Zeitraum zwischen 13.10 Uhr bis 13.40 Uhr. Aus der Wohnung wurden zwei Spardosen der Kinder gestohlen. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970 250, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Hägelberg wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell