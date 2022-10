POL-FR: Lörrach: Einbruchsversuch in Autohaus

Freiburg (ots) - Ein 21-Jähriger rutschte mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 6352 am Montag, 10.10.2022, gegen 15.20 Uhr, in eine Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige befuhr die Kreisstraße talwärts von Schlechtbach kommend in Richtung Hasel, als er aus hier nicht bekannten ...

mehr