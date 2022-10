Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer rutscht in Schutzplanke - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 21-Jähriger rutschte mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 6352 am Montag, 10.10.2022, gegen 15.20 Uhr, in eine Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige befuhr die Kreisstraße talwärts von Schlechtbach kommend in Richtung Hasel, als er aus hier nicht bekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Nach einer längeren Bremsstrecke stürzte der 21-Jährigen mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn und rutschte zusammen mit dem Motorrad in die Schutzplanke. An der Schutzplanke war ein Unterfahrschutz vorhanden, welcher wohl noch schlimmere Verletzungen verhinderte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell