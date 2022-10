Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw-Fahrer kollidiert mit Brückengeländer

Freiburg (ots)

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer kam auf der Brücke in der Eisenbahnstraße ins Schleudern und kollidierte mit dem Brückengeländer. Er wurde nicht verletzt. Er befuhr am Montag, 10.10.2022, gegen 10.05 Uhr, die Eisenbahnstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Ortskern, als er vermutlich aufgrund der Witterung sowie einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der Brücke ins Schleudern kam und mit dem Brückengeländer kollidierte. Er konnte den Pkw noch auf die Seite stellen und begab sich fußläufig zum Polizeiposten um den Unfall zu melden. Der Sachschaden am Pkw und an dem Brückengeländer soll sich auf etwa 8.000 Euro belaufen.

