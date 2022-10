Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter manipulierte am Dienstag, 11.10.2022, gegen 00.30 Uhr, an einem Schloss einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße, um in die Wohnung zu gelangen. Aus dem Wohnzimmer wurde ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen. Der Wohnungsinhaber wurde wach und informierte die Polizei. Trotz einer sofortigen Umstellung und Durchsuchung des Wohnkomplexes konnte der Unbekannte unerkannt entkommen.

