POL-REK: 221014-1: Zeugensuche nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schmuck entwendet

Die Polizei fahndet derzeit nach unbekannten Tätern, die am Donnerstag (14. Oktober) in ein Haus in Elsdorf sowie ein Haus in Erftstadt eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen 11.40 Uhr und 15.15 Uhr brachen Täter in ein Haus an der Hermann-Köster-Straße in Köttingen ein. Laut ersten Ermittlungen hebelten die Einbrecher eine Tür auf der Rückseite des Grundstücks auf und drangen so in die Wohnräume ein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Wertgegenstände.

In Elsdorf verschafften sich Unbekannte zwischen 6.40 Uhr und 14.50 Uhr Zugang zu einem Haus an der Jahnstraße. Laut derzeitigem Sachstand brachen die Täter die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer. Sie sollen Schmuck entwendet haben.

Die Geschädigten alarmierten die Polizei, als sie die Einbrüche bemerkten. Polizisten sicherten in beiden Fällen die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Über Maßnahmen wie Sie Ihre Wohnung oder Ihr Wohnhaus sichern können, informieren Sie bei Bedarf unsere Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention. Sie erreichen sie unter den Rufnummern 02233 52-4817 und 02233 52-4816 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de. (sc)

