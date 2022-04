Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 15.04.2022 - 18.04.2022

Wilhelmshaven (ots)

Samstag, 16.04.2022

Einbruch in Fleischerfachgeschäft Bockhorn - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Fleischerfachgeschäft in Bockhorn. Ersten Ermittlungen nach nutzten bislang unbekannte Täter ein auf kipp stehendes Fenster, um in das Gebäude in der Lange Straße einzudringen. Nach Absuche im Inneren des Gebäudes entwendeten die unbekannten Täter eine Trinkgeldkasse mit ca. 200 Euro. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Zetel

Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht!

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Bahnhofstraße in Zetel. Ersten Ermittlungen nach nutzten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster, um in das Gebäude in der Bahnhofstraße einzudringen. Nach Absuche im Inneren des Gebäudes entwendeten die unbekannten Täter Bargeld. Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Varel

Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht! Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag beschädigten unbekannte Täter einen, in der Kommodore-Bonte-Straße geparkten, VW an der Beifahrerseite. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Varel

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am frühen Montagmorgen, gegen 02:30 Uhr, befährt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel die Gertrud-Barthel-Straße in Varel. Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle kann bei dem Fahrzeugführer eines Opel Agila eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

