Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221013-1: Unbekannte brachen in Tankstellengebäude ein

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am frühen Donnerstagmorgen (13. Oktober) in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Kerpen eingebrochen sind. Beide Täter sollen eine athletische Statur und zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube und schwarze Schuhe getragen haben. Einer der Täter sei mit einer roten Jogginghose bekleidet gewesen. Der Komplize habe einen weißen Pullover und eine blaue Jogginghose getragen. Das Kriminalkommissariat 22 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 3.15 Uhr zwei Männer auf dem Tankstellengelände an der Dürener Straße und alarmierte die Polizei. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter mit einem dunklen Auto auf das Grundstück gefahren und ausgestiegen sein. Sie hebelten eine Hintertüre des Gebäudes mit einer Stange auf und drangen so in den Verkaufsraum ein. Die dunkel gekleideten Personen seien kurze Zeit später mit ihren Werkzeugen sowie einem grünen Müllsack wieder in das Auto eingestiegen und in Richtung Düren davongefahren.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell