Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Niebüll/Bredstedt - Betrunkener geht über geschlossenen Bahnübergang und fährt ohne Fahrkarte im Zug

Niebüll/Bredstedt (ots)

Gestern Nachmittag wurde eine Streife der Bundespolizei über eine Gleisüberschreitung in Niebüll informiert. Die eingesetzten Beamten konnten ermitteln, dass ein offensichtlich angetrunkener Mann über den geschlossenen Bahnübergang am Bahnhof Niebüll gegangen war und torkelnder Weise an den Gleisen entlanglief. Danach stieg er in den Zug in Richtung Husum. Glücklicherweise kam noch kein Zug.

Bei der Fahrkartenkontrolle stellte die Zugbegleiterin fest, dass dieser keine Fahrkarte hatte.

Im Bahnhof Bredstedt war seine Fahrt zu Ende. Die Bundespolizisten stellten zunächst seine Identität fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Promillewert von 1,35.

Er muss mit Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Verstoßes wegen unerlaubter Gleisüberschreitung rechnen und erhielt im Anschluss einen Platzverweis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell