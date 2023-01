Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Navigationssystem aus Fiat entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (08.01.) brachen unbekannte Täter die Fahrertür eines grauen Fiat Tipo auf und entwendeten zwei Sonnenbrillen aus der Mittelkonsole sowie das fest eingebaute Navigationssystem.

Der Besitzer stellte das Fahrzeug gegen 12:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Am Rittersteg in Kippekausen ab. Als er rund vier Stunden später zurück zu seinem Auto kam, bemerkte er die Beschädigungen an der Fahrertür und den durchwühlten Innenraum.

Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

