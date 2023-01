Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Überfall auf Tankstelle gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen räuberischer Erpressung, nachdem es am Sonntagabend zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Daimlerstraße in Herrenberg kam. Bisherigen Ermittlungen zufolge betrat ein bislang unbekannter, maskierter Mann, der mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll, gegen 18:30 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle. Im Eingangsbereich stieß er zuerst einen 72-jährigen Kunden zur Seite, der dadurch leicht verletzt wurde. Im Anschluss begab sich der Täter an die Verkaufstheke und forderte von der 24-jährigen Kassiererin wohl unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte steckte die ihm übergebene Beute von mehreren hundert Euro in einen mitgeführten Stoffbeutel und flüchtete fußläufig in Richtung eines nahegelegenen Baumarkts. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Der männliche Täter soll im Alter von 30 bis 35 Jahren, etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe einen gelben Schal als Maskierung über Mund und Nase sowie einen hellen Kapuzenpullover getragen. Weiterhin soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

