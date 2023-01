Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 13:00 Uhr und Sonntag 06:45 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Löchgau ein. Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sie sich Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 405080, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell